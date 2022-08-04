У лісі під Києвом затримали групу чоловіків, можливо, причетних до ДРГ

У лісовій частині Бучанської громади Київської області затримали групу чоловіків із семи осіб. Правоохоронці підозрюють, що вони причетні до ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал стратегічних комунікацій ВСУ.

“Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання в лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять в заростях”, – йдеться в повідомленні.

Правопорушники передані працівникам Служби безпеки України для встановлення їх намірів.