У лісі поблизу Луцька чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину
Учора, 29 березня, близько 23:00 у Луцькому районі невідомий чоловік зі зброєю напав на єгеря Володимиро-Волинського надлісництва та його дружину.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на філію ДП «Ліси України» «Поліський лісовий офіс».
«Помітивши підозрілого чоловіка поблизу лісового масиву, він, керуючись професійною звичкою, став їхати за ним, намагаючись з’ясувати подальші дії. Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення», – зазначили у філії ДП «Ліси України».
Сам єгер наразі перебуває у лікарні, його стан стабільний. Правоохоронці проводять розслідування та шукають нападника.Tweet