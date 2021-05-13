Под Киевом племянник выбросил свою тетку из окна и ограбил ее квартиру

В селе Тарасовка Киевской области на первый взгляд — несчастный случай, на самом деле оказался убийством и тщательно спланированным разбойным нападением.

Как выяснили оперативники, 31-летний таксист набрал долгов, а чтобы рассчитаться, спланировал и совершил нападение на собственную тетю. Сообщает Информатор со ссылкой сообщение начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

11 мая мужчина из Одессы приехал к родственникам в село Тарасовка, но не в гости, а для совершения тяжких преступлений.

«Подозреваемый дождался, когда хозяин дома пойдет на дежурство, напал на родственницу, а потом забрал из дома все деньги. Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание.

Племянника же оперативники задержали по горячим следам уже в городе Одесса», — рассказал глава полиции Киевской области.