У Львові п’яний водій скоїв ДТП, а потім зламав носа поліцейському

За скоєне 32-річному мешканцю одного з сіл Жовківського району, який вдарив правоохоронця кулаком в обличчя та зламав йому ніс, загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Сьогодні, 26 вересня, близько третьої години ночі екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих, що сталась у Львові на вулиці Театральній, повідомляє поліція Львівської області.

На місці події поліцейські виявили автомобіль «BMW», водій якого, 32-річний мешканець одного з сіл Жовківського району, мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити тест на наявність алкоголю у крові у встановленому законодавством порядку.

Під час оформлення адміністративних матеріалів водій поводився агресивно, не реагував на зауваження поліцейських, перешкоджав їм виконувати службові обов’язки та наніс одному із правоохоронців удар кулаком в обличчя. В подальшому медики діагностували у поліцейського «закритий перелом кісток носа».

Слідчі Галицького відділу поліції, куди було доставлено зловмисника, відкрили за фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування. // Діло