СБУ знешкодила в Україні підпільні осередки «компартії більшовиків»

Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні в умовах війни.

У результаті спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах нашої держави нейтралізовано підпільні осередки так званої «комуністичної партії радянського союзу».

Це підконтрольна фсб російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України.

Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних «обкомів». Їхні «активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій.

До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів срср.

Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник «центрального комітету більшовиків», який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні «філії» об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.

До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів.

Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського «цк» через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

російські паспорти;

незареєстровану зброю та боєприпаси;

​мобільні телефони із доказами листування з російським «куратором»;

прокремлівські агітаційні матеріали.

За матеріалами СБУ одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

​ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади);

ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних.

Заходи з викриття злочину проводили за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Служба безпеки України