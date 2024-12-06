В Івано-Франківську до 10 років за ґратами засуджено так звану «голову сільрад» Запоріжчини

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд заочно визнав мешканку Запорізької області винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В суді доведено, що громадянка почала співпрацювати з ворогом після окупації частини Запорізької області. У серпні 2022 року вона зайняла посаду «голови» сіл Першотравневе та Шевченкове у так званому муніципальному утворенні Василівського муніципального округу Запорізької області.

На посаді «голова» сприяла загарбникам у налагодженні «руського миру» у населених пунктах та виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Упродовж 2022 року вона публічно популяризувала отримання громадянства та паспортів рф, а також займалася розселенням військовослужбовців рф.

Свою підтримку окупаційної адміністрації та збройних сил рф «голова» активно висвітлювала в соціальній мережі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура