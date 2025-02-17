Фіктивне навчання в автошколі та видача талонів в ТСЦ МВС поза чергою – повідомлено про підозри керівникам автошкіл та адміністратору

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом керівникам автошкіл, які за гроші допомагали потенційним водіям отримати довідки про проходження практичних занять в автошколі без її відвідування (ч. 1 ст. 368-3 КК України, ч. 1 ст. 362 КК України, ч. 3 ст. 368-3 КК України).

Встановлено, що жінка, яка вже мала права категорії «В», звернулася до посередника за допомогою в отриманні прав на керування мопедом. Посередник звернувся до знайомого керівника автошколи. Оскільки в його автошколі на той час проводилась перевірка, чоловік попросив про допомогу знайомого, який також очолює автошколу.

Там жінці за гроші видали довідку ніби вона від’їздила 20 годин під наглядом інструктора. Такий документ давав їй право складати практичний іспит в ТСЦ та отримати права категорії «А».

За складання іспиту з першої спроби у визначеному сервісному центрі водійка мала заплатити 13 000 гривень. Зазначимо, що справу щодо посередника вже скеровано до суду.

Також повідомлено про підозру адміністраторці ТСЦ, яка є учасницею іншої незаконної схеми. Її підозрюють у тому, що вона допомагала отримати поза чергою талони на послуги сервісного центру, змінюючи в системі статус «резервних» талонів та реєструючи їх на потрібних клієнтів (ч. 3 ст. 362 КК України).

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року за аналогічні втручання в «Систему керування чергою» було повідомлено про підозру трьом її колегам – адміністраторам ТСЦ. Зазначимо, що усі ці адміністратори працювали в сервісному центрі на вул. Перемоги, робота якого опинилася в центрі розслідування програми журналістів Bihus.Info у грудні 2024 року.

Пресслужба Київської міської прокуратури