На Хмельниччині затримали чоловіка, який стріляв у патрульних

Наразі слідчі вже оголосили 60-річному жителю Кам’янець-Подільського району підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Подія сталась 23 квітня близько 21:15 години в селі Нігин Гуменецької громади.

60-річний місцевий житель зателефонував на лінію «102» та повідомив, що його син вчиняє домашнє насильство. На місце події виїхав наряд групи реагування патрульної поліції у складі двох працівників.

Правоохоронці з’ясували, що заявник перебуває у стані алкогольного сп’яніння, а факт насильства не підтвердився. Відтак поліцейські почали оформлення адмінпротоколу за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик поліції).

Підозрюваний з цим не погоджувався. Він зайшов до будинку і повернувся звідти вже з рушницею. Патрульні попередили чоловіка про неправомірні дії, проте той не дослухався і відкрив вогонь у бік правоохоронців.

Завдяки професійним діям поліцейських, їм вдалося затримати порушника, уникнувши поранень.

Слідчі вже оголосили нападнику підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області