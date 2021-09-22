У Луцьку п’яний 18-річний водій кинувся втікати після ДТП

У Луцьку на вулиці Потебні водій автомобіля Chrysler 200 не надав перевагу у русі Opel Іnsignia через що відбулося зіткнення.

Аварія трапилася 22 вересня вночі, повідомляє патрульна поліція області.

Водій автомобіля Chrysler 200 повідомив, що одразу після зіткнення, керманич Opel Іnsignia покинув місце автопригоди та побіг в невідомому напрямку.

Уже за декілька хвилин вартові порядку відшукали втікача. Як виявилося, 18-річний правопорушник не мав права керування транспортним засобом та перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Також встановили, що він вдруге протягом року сів за кермо в стані сп’яніння, а його транспортний засіб не зареєстрований у встановленому законом порядку.

Щодо водіїв патрульні склали адміністративні матеріали.