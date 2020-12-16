На систематичному хабарництві викрила начальника Регіонального офісу водних ресурсів Луганщини

Служба безпеки України викрила в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів Луганщини на систематичному отриманні хабарів з комерсантів.

Оперативники спецслужби встановили, що обласне керівництво держструктури налагодило систематичне отримання неправомірної вигоди за сприяння у погодженні паспортів водних об’єктів.

Правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагав гроші, зокрема за видачу так званих «водних паспортів». Співробітники СБ України задокументували один з фактів отримання фігурантом грошей від комерсанта.

Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини хабара та затримали посадовця під час отримання решти неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки.

Наразі проводяться слідчі дії в адміністративних приміщеннях Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України, вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Операція проводилась спільно з ГСУ Нацполіції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ