Суддя у 40 разів зменшила штраф за шахрайство митнику, який попався із $2400 за «вирішення питання»

Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості щодо заступника начальника митного поста «Полтава».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 15 серпня.

У січні 2022-го представник дочірньої компанії «Ексало Дріллінг Україна» звернувся до посадовця митниці з привоуд пролонгації строку тимчасового ввезення обладнання, призначеного для бурильних робіт на території Полтавського регіону.

Заступник начальника митного поста «Полтава», розуміючи, що не має повноважень для продовження митного режиму «тимчасового ввозу» та особисто приймати рішення не буде, повідомив за це треба заплатити.

У подадьшому в месенджері «Сигнал» чиновник повідомив, що за позитивне вирішення питання треба заплатити 850 грн. за кожну декларацію. Оскільки декларацій більше 100, то загальна вартість буде орієнтовно 3000 доларів США.

25 та 26 січня 2022 року головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Полтава» на підставі документів прийняв рішення про продовження митного режиму «тимчасового ввозу» майна.

22 квітня заступник начальника митного поста отримав від представника підприємства 1500 доларів. А 3 травня довірена особа принесла ще 900 доларів, які на прохання митника поклала на задньому пасажирському сидінні його машини. Після цього посадовець був затриманий.

Початково дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст.368 ККУ як одержання неправомірної вигоди для себе. Суд узяв його під варту із заставою у 89 тисяч. Чиновнику загрожувало від 5 до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Однак дуже скоро підозрюваний і прокурор Київської міської прокуратури Ладний І.О. дійшли згоди — кваліфікацію змінили на ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 ККУ як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Сторони дійшли згоди про покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто штраф мав би скласти 34 тисячі гривень.

Однак суддя Печерського суду Віта Бортницька чомусь зазначила у вироку резолютивну частину, яка відрізняється від мотивувальної.

А саме, що ухвалює «затвердити угоду від 29.04.2020 між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Садовським А.І. та обвинуваченим про визнання винуватості. Особу визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю — ред.), та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн».

Фактично у резолютивній частині вироку йдеться про зовсім іншу справу. Текст рішення Печерський суд Києва надіслав до реєстру лише через два тижні після ухвалення — 30 серпня. І тільки в перших числах вересня його опублікували. Наразі у реєстрі немає інформації, щоб суддя виправила описку в цьому рішенні. У середині вересня вирок має вступити в силу.