У Львівській області затримали чоловіка, який убив 14-річного брата на Сумщині

Скоївши злочин, 23-річний чоловік заховав тіло брата до господарського приміщення, а сам втік. Проте уникнути відповідальності зловмиснику не вдалося, правоохоронці затримали його і тепер за скоєне він постане перед судом.

Увечері, 18 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Гребениківка Охтирського району в господарському приміщенні виявлено тіло 14-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом підрозділу.

Під час з’ясування всіх обставин підозра впала на старшого брата померлого, проте той на зв’язок не виходив, а його місцеперебування лишалося невідомим.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку, слідчого управління, відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області спільно з працівниками відділення поліції № 1 (м. Тростянець) встановили, що зловмисник вже встиг дістатись Львівської області. Тож правоохоронці негайно зв’язалися та передали вказану інформацію колегам з карного розшуку ГУНП в Львівській області, які й допомогли затримати зловмисника.

Сам чоловік пояснити свій вчинок не зміг. Проте зізнався, що перебуваючи на подвір’ї, він зненацька почав душити рідного брата, після чого затягнув його до господарського приміщення на перерізав шию. Затим замкнув двері та, аби уникнути відповідальності за скоєне, вирішив втікати. А сім’ї сказав, що бачив, як молодший брат пішов гуляти.

Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура.

Довідково: затриманий лише в листопаді минулого року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку.

Відділ комунікації поліції Сумської області