У Львівській області знайшли величезний склад з гумдопомогою невідомого походження (фото)

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги.

У Львівській області виявили великий склад гуманітарних товарів невідомого походження, у зв’язку з чим зараз тривають обшуки.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. “У Львівській області виявили складські приміщення площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. З-поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього близько тисячі піддонів”, – інформує БЕБ.

Зазначається, що детективи ТУ БЕБ зараз з’ясовують, як ці товари потрапили на територію України, чому не були розподілені, також перевіряють інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги. // УНІАН