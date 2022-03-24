У львівському готелі затримали чоловіка зі зброєю та набоями

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік погрожував іншим мешканцям та персоналу закладу вогнепальною зброєю. Поліцейські виявили у нього два карабіни та майже 1,5 тисячі набоїв.



Про це повідомили у поліції.

23 березня до поліції надійшло повідомлення від співробітників охорони готелю, розташованого в одному з сіл Львівського району про те, що мешканець поводиться агресивно та погрожує сусідам і персоналу готелю зброєю.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2. Правоохоронці негайно припинили правопорушення та затримали зловмисника, 44-річного мешканця Києва. Встановлено, що чоловік, перебуваючи в готелі у стані сп’яніння, порушував спокій інших мешканців, чіплявся до жінок, нецензурно висловлювався, поводився агресивно та погрожував оточуючим вогнепальною зброєю.

Поліцейські виявили у зловмисника два карабіни «Тигр» та «Вулкан», а в автомобілі виявлено два металеві ящики з набоями до вогнепальної зброї загальною кількістю майже 1,5 тисячі штук.

Зброю та набої вилучено і скеровано на експертне дослідження.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування триває. // Діло