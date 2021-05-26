У Львов двох поліцейськихі затримано за зловживання впливом

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру у зловживанні впливом заступнику начальника та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Львівського райуправління Головного управління Нацполіції у Львівській області (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, поліцейські вимагали 2000 дол США у обвинуваченого у вчиненні крадіжки за вплив на прокурора, який підтримує публічне обвинувачення у кримінальному провадженні. Зокрема, кошти призначалися за призначення міри покарання, не пов’язаної з реальним позбавленням волі.

Поліцейських затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання коштів. Предмет неправомірної вигоди вилучено.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення їм про підозру, обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури