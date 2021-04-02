У Львові адвоката затримали за підбурювання до надання хабаря суддям

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру львівському адвокату за підбурювання до надання неправомірної вигоди (ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України).

Встановлено, що адвокат підбурював обвинуваченого (через посередника) до надання неправомірної вигоди суддям Стрийського міськрайонного суду Львівської області за зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м‘який.

Затримали адвоката у порядку ст.208 КПК України при отриманні 3700 доларів США, кошти були вилучені при затриманні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури