Підозру отримав найближчий соратник терориста і «днр-фюрера» Пушиліна

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на Олексія Ніконорова, який очолює «адміністрацію» ватажка терористичної організації «днр» Пушиліна.

Ніконоров – колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва.

У 2014 році посадовець самовільно залишив місце служби і незаконно перейшов на тимчасово окуповану частину Донецької області.

Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна.

Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні «посади» в «апараті народної ради днр», а з грудня 2018 року очолив «адміністрацію» ватажка квазідержавного утворення.

З початку повномасштабного вторгнення зрадник бере безпосередню участь у виконанні вказівок москви щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донеччини.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території на сході України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України