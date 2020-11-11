Столичні слідчі затримали підозрюваного у вбивстві свого товариша через ревнощі

Під час сварки через жінку, зловмисник вдарив ножем потерпілого у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Оперативні працівники затримали фігуранта, який наразі перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До чергової частини столичної поліції від перехожого надійшло повідомлення про те, що на вулиці Закревського лежить чоловік без свідомості. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, судмедексперт та представники інших профільних служб. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк, у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу потерпілого. Ним виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Крім цього з’ясовано, що напередодні у нього відбувся конфлікт з товаришем через жінку, до якої у обох була симпатія:

«Після словесної суперечки виникла бійка, під час якої фігурант схопив ніж, який він тримав при собі та вдарив два рази у грудну клітину опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Через кілька годин ми розшукали та затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Одеської області, 1983 року народження, який у скоєному зізнався».

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва