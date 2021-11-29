Закарпатські поліцейські затримали зловмисника, який нахуліганив у Києві

Вчора, 28 листопада, поліцейські Сваляви під час відпрацювання у селі Поляна Мукачівського району затримали зловмисника, який перебував у розшуку.

27-річний мешканець села Родникова Гута підозрююється у вчиненні хуліганства, яке скоїв у місті Києві. Щоб уникнути покарання фігурант вирішив сховатися на Закарпатті, однак поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі зловмисника передали ініціаторам розшуку, щоб він поніс законне покарання за скоєне.

Відповідно до санкції статті закарпатцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області