Закарпатські поліцейські затримали зловмисника, який нахуліганив у Києві

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Вчора, 28 листопада, поліцейські Сваляви під час відпрацювання у селі Поляна Мукачівського району затримали зловмисника, який перебував у розшуку.

27-річний мешканець села Родникова Гута підозрююється у вчиненні хуліганства, яке скоїв у місті Києві. Щоб уникнути покарання фігурант вирішив сховатися на Закарпатті, однак поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Наразі зловмисника передали ініціаторам розшуку, щоб він поніс законне покарання за скоєне.

Відповідно до санкції статті закарпатцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області

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