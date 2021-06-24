Поліція затримала серійного вбивцю “валютників” у Тальному

60-річний затриманий зізнався у вбивстві ще одного “валютника” у Тальному. 52-річний чоловік, майже три роки, значився у розшуку як зниклий безвісти.

Мешканця Тального, який під час конфлікту через гроші вбив знайомого, вихідними викрили та затримали оперативники Черкащини, слідчі Головного управління Національної поліції в Черкаській області та поліцейські Звенигородського районного відділу поліції. Чоловік, затриманий за підозрою у вбивстві тальнівського “валютника” може бути причетним до ще одного вбивства, скоєного восени 2018 року.

У кінці вересня до поліції Тальнівщини звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що її чоловік поїхав автомобілем Volkswagen Passat B8 у невідомому напрямку та додому не повернувся. Транспортний засіб, що був припаркований і замкнений, виявили на вулиці Майданецькій. Власник зник безвісти.

Працівники поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почали перевіряти коло зав’язків потерпілого. Висували версію вбивства й через його діяльність. Зниклий тальнівчанин також займався обміном валюти. Односельці, яких опитували поліцейські, припускали, що він міг виїхати закордон.

Поліцейські з’ясували, що до злочину причетний чоловік, який займався мийкою автомобілів, характеризувався порядним, хазяйновитим і добрим сім’янином, та не викликав жодної підозри.

Під час слідчих дій підозрюваний зізнався у вбивстві знайомого з корисливих мотивів, а також у вбивстві 2018 року. Обидва вбивства скоєні аналогічним способом — після кількох ударів по голові і смерті потерпілого, тіло поміщено у яму з нечистотами.

23 червня скелетований труп дістали поліцейські, працівники ДСНС та комунальники. Зараз проводяться відповідні експертизи. Правоохоронці встановлюють деталі.

Зараз за обома фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі Звенигородського районного відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури міста Звенигородка, повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину. Звенигородський суд йому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області