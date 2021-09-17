На Луганщині викрили жінку, яка виготовляла та розповсюджувала «свою» порнографію

Поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Луганській області викрили 42-річну мешканку м. Лисичанськ, яка в Інтернет мережі знайомилась з чоловіками та за грошову винагороду виготовляла та розповсюджувала за допомогою мобільного додатку «Viber» особисті порнографічні фото.

За місцем мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого у мобільному телефоні господарки виявили доказову базу причетності до поширення забороненого контенту.

Даний факт внесений до ЄРДР за ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Луганської області