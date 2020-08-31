Вимагали 100 тис. доларів та погрожували: групі осіб повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру 4 особам за фактом вимагання з погрозою насильства та вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, знаючи про заможний стан свого знайомого, вирішив збагатитись за його рахунок. Вказаний громадянин розробив злочинний план спільно зі своєю співмешканкою. У подальшому до них приєдналися ще двоє осіб-спільників.

Згідно розробленому плану, один із членів злочинної групи зателефонував потерпілому та, погрожуючи вбити його малолітнього сина, став вимагати 100 тис. доларів США. Пізніше організатор групи зустрівся з потерпілим та розповів, що знає «кримінального авторитета», який допоможе припинити погрози та гарантуватиме безпеку потерпілому та членам його родини.

26 серпня організатор групи та його спільник, який видавав себе за «кримінального авторитета», зустрілися з потерпілим. Зловмисники пообіцяли, що вимагатель вибачиться та припинить погрози. За цю «послугу» потерпілий мав заплатити 35 тис. доларів США.

За декілька днів потерпілому зателефонував один з членів злочинної групи та від імені вимагателя приніс свої вибачення, таким чином підтвердивши виконання умов домовленості. Пізніше організатор групи призначив зустріч потерпілому, під час якої чоловік передав вказану суму грошей — 35 тис. доларів США.

Чотирьох учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області та УСР в Харківській області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області