В Одесі поліцейські викрили жінку в колабораціонізмі

57-річна жінка у проросійськи налаштованих чат-ботах розміщувала дописи антиукраїнського контенту, у яких закликала до підтримки рішень та дій держави-агресорки.

Правоохоронці встановили, що містянка в одному з популярних месенджерів виказувала всіляку підтримку російській федерації, виправдовувала її збройну агресію проти України, з нетерпінням очікувала приєднання до росії.

До прикладу, під публікацією про нібито влучання в один із об’єктів дронів жінка залишила заклик знищити підрозділ спецслужби, яка займається документуванням злочинів рф, а ознайомившись із новиною про те, що жителька окупованого населеного пункту України продовжувала підтримувати свою країну – закликала московитів скоріше приходити до Одеси, бо для них тут багато роботи. Також одеситка стверджувала, що нібито росія є єдиною державою, яка захищає громадян України.

«У правопорушниці вилучили мобільний телефон із доказами протиправних дій, – розповідає начальниця сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Олена Соловйова. – Зібравши достатню доказову базу у вчиненні кримінального правопорушення, дізнавачі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність, тобто публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора».

Одеське районне управління поліції № 1