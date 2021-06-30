У Львові бухгалтерка комунального підприємства привласнила ₴2,5 млн.

Зловмисниця користуючись службовим становищем, систематично розкрадала грошові кошти підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

52-річна мешканка Львова, головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств, протягом 2018-2021 років, використовуючи особистий ключ доступу до рахунків підприємства, а також цифровий ключ директора, за допомогою системи «Клієнт-банк» формувала підроблені платіжні доручення про перерахунок грошових коштів. Пізніше ці кошти перераховувались на рахунки підприємств, які були фіктивно створені фігуранткою та її спільником.

Встановлено, що такі операції зловмисниця проводила 2-3 рази на місяць сумами від 15 до 20 тисяч гривень.

В ході документування злочинної діяльності фігурантки було проведено експертизи, обшуки тощо. За результатами проведених заходів правоохоронці отримали докази протиправної діяльності бухгалтерки та встановили, що загальна сума фіктивних операцій списання грошових коштів становила 2,5 мільйона гривень.

Слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 1 та ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), а також ч. 1 та ч. 2 ст.200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. // Діло