У Львові чоловік поранив ножем старшого брата

За скоєне підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років. Поранений перебуває у реанімації.

Повідомлення про пацієнта, доставленого до однієї з львівських лікарень з діагнозом «проникаюче поранення грудної клітини», надійшло у поліцію 13 серпня. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2.

Правоохоронці встановили особу пораненого – 46-річного львів’янина. Також встановлено, що того дня близько 16.00 між пораненим та його рідним братом віком 36 років виник конфлікт, під час якого молодший брат завдав старшому удару кухонним ножем в ділянку грудей, спричинивши тяжке тілесне ушкодження.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області