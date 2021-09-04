У Львові чоловік вчинив стрілянину на автостанції

«Неадекватний чоловік з пістолетом в руці» — такий виклик отримали львівські патрульні, які затримали хулігана.

3 вересня увечері патрульні 4 батальйону отримали виклик на автостанцію, що на вулиці Богдана Хмельницького. Зі слів заявника, невідомий чоловік з неадекватною поведінкою носить в руці пістолет та він почув звуки схожі на постріли, інформує пресслужба патрульної поліції області.

Екіпаж негайно приїхав на місце події, обстежив прилеглу територію і виявив схожого чоловіка. Він тримав руку в кишені.

Поліцейські дотримуючись заходів особистої безпеки дали йому вказівку підняти руки догори. Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет схожий на зброю.

34-річний мешканець Львівського району мав ознаки алкосп’яніння. Надалі, справою займалися слідчі.