У Чернігові двох молодиків засуджено до 12 та 15 років позбавлення волі за вбивство чоловіка
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури Деснянським районним судом визнано винними двох мешканців міста Чернігова в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та замаху на вбивство двох осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Вироком суду їх засуджено до 12 та 15 років позбавлення волі та зобов’язано відшкодувати заподіяну шкоду у розмірі понад 1,6 млн грн.
Прокурором доведено, що у жовтні 2021 року двоє юнаків спільно з двома неповнолітніми, яких наразі оголошено у міжнародний розшук, на території мікрорайону Масани в м. Чернігові вбили 31-річного місцевого жителя шляхом побиття та заподіяли тілесні ушкодження його 33-річному товаришу.
У ході судового розгляду прокурорами надано беззаперечні докази винуватості обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень. Останні вину в інкримінованих їм діяннях не визнали та намагались перекласти провину на інших співучасників, які переховуються від суду.
Наразі вирок не набрав законної сили.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet