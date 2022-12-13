Взяли під варту підозрюваного у крадіжках волинянина, який пробув на волі всього 10 днів

За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури 25-річному уродженцю села Стара Лішня Володимирського району повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, звільнившись із місць позбавлення волі 24 листопада 2022 року, п’ять разів судимий до цього молодик одразу взявся вчиняти нові злочини.

Уночі 04 грудня 2022 року він обікрав обмінник валют і супермаркет у Нововолинську, заподіявши матеріальної шкоди на майже 6000 гривень, – та був затриманий правоохоронцями.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч.4 ст. 185 КК України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Пресслужба обласної прокуратури