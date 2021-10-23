Мошенники «заработали» более миллиона, оформляя онлайн-кредиты по поддельным документам

Как сообщают в Департаменте Киберполиции, сотрудники подразделения в Одесской области раскрыли противозаконную деятельность преступной группировки, от действий которой пострадали два украинских банка, названия которых не раскрывают.

Шестеро мужчин, в возрасте от 36 до 46 лет занимались подделкой документов, удостоверяющих личность, а в дальнейшем – использовали их, чтобы подавать заявки на оформление быстрых кредитов, через интернет-сайты банков.

В случае, если внесенная мошенниками недостоверная информация успешно проходила проверку банком и получала одобрение, преступники получали ссуду на карту, после чего обналичивали деньги и тратили их по собственному усмотрению. Согласно предварительной оценке правоохранителей, полученной в ходе досудебного расследования, таким способом мошенникам удалось получить более 1 миллиона гривен.

В качестве «доноров» для поддельных документов, по которым мошенники подают заявки, выступают купленные или украденные через интернет фотокопии реальных документов граждан Украины, которые несложно приобрести на тематических хакерских форумах или телеграм-каналах.

При помощи компьютерных средств обработки изображений, преступники размещают на чужих документах свои изображения и данные, в следствие чего они пробиваются по официальным базам и, в результате не слишком придирчивой проверки, получают одобрение кредитора.

Подобная схема мошенничества не является редкостью, однако, в большинстве случаев, действуют одиночки, а причиняемый ими ущерб – на порядок, а то и два порядка меньше. К примеру, наиболее крупная нашумевшая афера была раскрыта в августе текущего года, когда мошенница из Кривого Рога оформила по поддельным документам 40 онлайн-кредитов на сумму 300 тысяч гривен.

Как сообщают в Киберполиции, шестерым фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд, где мошенникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. // internetua.com