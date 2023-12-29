За розтрату ₴4,5 млн. на закупівлі генераторів судитимуть начальника управління та бухгалтера виконкому Криворізької міськради

Прокурори Криворізької центральної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління та бухгалтера виконкому Криворізької міської ради за фактом розтрати чужого майна за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, будучи уповноваженими особами щодо організації публічних закупівель, закупили 50 генераторів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у м. Кривий Ріг за завищеною ціною.

При цьому вони проігнорували той факт, що комерційна пропозиція учасника перевищувала у 2 рази ринкову вартість.

Внаслідок цього тергромаді завдано збитків на суму майже 4,5 млн грн.

Під час обшуків у приміщеннях виконкому міськради правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури