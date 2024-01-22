СБУ затримала ще 4-х ворожих агітаторів: серед них – тіктокер, який вихваляв удар «Іскандерами» по Харкову 2 січня

Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Вони героїзували повітряні атаки рф на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони.

Фігуранти закликали до капітуляції перед країною-агресором та розпалювали ненависть серед різних національних громад України.

🔹 Так, в Одесі:

затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку рф на Харків 2 січня цього року.

Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу «Іскандер», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Незважаючи на це, фігурант намагався «відбілити» воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси.

🔹 На Київщині:

кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у фейсбуці і телеграм агітувала українців «скласти зброю» і не чинити спротив рашистам.

Також зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

🔹 У Черкаській області:

контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, маючи посвідку на проживання в рф, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

🔹 У Дніпрі:

затримано координатора місцевого осередку прокремлівської організації «народовладдя». Зловмисник від імені «громадського об’єднання» публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки України