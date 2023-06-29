У незаконному видобутку монцоніту зі збитками понад ₴11,5 млн. підозрюють екскомерційного директора товариства

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури колишньому комерційному директору приватного товариства повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення та зловживанні повноваженнями юридичної особи приватного права (ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, один із керівників підприємства, яке займалось видобутком корисних копалин на території Більмацької територіальної громади, організував незаконний видобуток монцоніту в обсязі майже 650 м3. Унаслідок протиправних дій державі завдано на понад 11,5 млн грн збитків.

З початком збройної агресії рф підозрюваний виїхав з України до країни-агресора. Наразі його оголошено в розшук.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура