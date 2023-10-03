До 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбійний напад у столиці
За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за вчинення розбійного нападу, таємного викрадення чужого майна та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.
Прокурором у суді доведено, що 35-річний уродженець Черкаської області на початку квітня 2023 року, заздалегідь озброївшись предметом, схожим на пістолет, здійснив розбійний напад на приміщення магазину по вул. Шолом Алейхема в Деснянському районі столиці. Погрожуючи продавцю розправою, він заволодів грошовими коштами з касового апарату та товаром.
У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили 44 патрони, які чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу.
Також було встановлено причетність обвинуваченого до вчинення крадіжки з ще однієї крамниці в Деснянському районі м. Києва.
Вироком Деснянського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацію всього належного йому майна.
Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet