До 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбійний напад у столиці

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За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за вчинення розбійного нападу, таємного викрадення чужого майна та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Прокурором у суді доведено, що 35-річний уродженець Черкаської області на початку квітня 2023 року, заздалегідь озброївшись предметом, схожим на пістолет, здійснив розбійний напад на приміщення магазину по вул. Шолом Алейхема в Деснянському районі столиці. Погрожуючи продавцю розправою, він заволодів грошовими коштами з касового апарату та товаром.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили 44 патрони, які чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу.

Також було встановлено причетність обвинуваченого до вчинення крадіжки з ще однієї крамниці в Деснянському районі м. Києва.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацію всього належного йому майна.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури

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