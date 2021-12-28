У Києві затримали наркодилерів з 6 кг наркотиків та 5 тис. таблеток «екстазі»

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві викрито та затримано в порядку статті 208 КПК України двох осіб, які тривалий час займалися збутом наркотичних засобів на території міста Києва через месенджер Telegram.

У ході проведення обшуків в автомобілі та за місцем проживання затриманих вилучено:

— 6 кг різних видів наркотиків;

— 5000 пігулок «екстазі» та «Xanax»;

— 1120 марок «LSD» різних видів.

Загальна сума вилучених наркотиків становить близько 2 мільйонів гривень.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Вилучені наркотичні речовини направлено на експертизу.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура