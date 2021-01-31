В Измаиле задержали живодера, отрезавшего лапы кошкам

В начале декабря минувшего года город взбудоражила история о маньяке, который не просто убивал бродячих, а иногда и домашних, животных, но делал это с особой жестокостью. Зоозащитники, подкармливающие кошек во дворах многоэтажек, находили своих подопечных с отрезанными лапками и вспоротыми животами.

За истекший период полиция отработала несколько версий. В том числе, рассматривалась возможность причастности жителя одного из многоэтажных домов в районе улицы Клушина, ранее замеченного в жестоком обращении с животными. Но доказательств, подтверждающих вину кого-либо из подозреваемых, не нашлось, сообщает Бессарабія.UA.

Выйти на след того, кто развлекался таким садистским образом, правоохранители смогли во время расследования очередного случая убийства животного, на трупе которого нашли характерные повреждения.

Во время опроса людей, проживающих в районе, где была обнаружена жертва живодера, жители одного из дворов рассказали сотрудникам полиции, что знают подростка, отличающегося жестоким обращением с животными.

Подозрение оказалось верным. Во время допроса задержанный подтвердил, что именно он таким жестоким образом расправлялся кошками, единственной виной которых было то, что они просто попались ему на пути.

Сейчас подростка допрашивают в полиции. На текущий момент известно, что действовал он не один. Подробности в интересах следствия не разглашаются.