У Львові чоловіка жорстоко побили тонфою

Львівські патрульні виявили осіб, які нанесли тілесні ушкодження чоловікові та мали з собою Тонфу.



Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 4-ї години ранку неділі патрульні 2 батальйону помітили на проспекті Чорновола трьох осіб, двоє з яких вгледівши поліцейський автомобіль змінили напрямок руху.

Екіпаж зупинився біля третього чоловіка. У нього була розбита голова. Він сказав, що невідомі йому чоловіки побили його та вели у невідомому напрямку.

Патрульні одразу дали вказівку ймовірним зловмисникам зупинитися. Однак, вони почали втікати. Поліцейські наздогнали їх. Ними виявилися 26 та 29-річні львів’яни. В останнього, поліцейські виявили предмет схожий на зброю Тонфа.

33-річного львів’янина шпиталізували з підозрою на перелом ноги та травмою голови. Чоловік написав заяву. За попередньою інформацією між чоловіками стався конфлікт.

Далі справою займатимуться слідчі відділу поліції N°4 Львівського районного управління поліції. Зловмисникам загрожує відповідальність за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. // Діло