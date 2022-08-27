Безперешкодне проходження «фільтрації» для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію: затримано учасників корупційної схеми

Вартість місця у списку безперешкодного проходження громадянами заходів, коливалася від 500 до 1500 доларів США, а транспортного засобу — від 700 доларів США.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя заблокували корупційну схему проходження громадянами фільтраційних заходів та встановили причетних до неї осіб. Серед них – посадовці органів виконавчої влади та цивільні особи, що виконували роль посередників.

Відповідно до «схеми», фігуранти вимагали кошти за безперешкодне та швидке проходження фільтраційних заходів із подальшим включенням осіб або транспортних засобів до відповідних списків та надання дозволу щодо виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України. За місце в списку громадяни платили від 500 до 1500 доларів США з особи, а за транспортний засіб – від 700 доларів США.

26 серпня оперативники УСР та слідчі ГУНП, за силової підтримки КОРД, на території фільтраційного центру затримали двох посередників, у яких вилучили 13 200 доларів США та 50 000 гривень, отриманих цього дня як неправомірну вигоду від 12 осіб. Частину зазначених коштів затримані повинні були передати посадовим особам.

У фігурантів також вилучили списки осіб, які вже виїхали або планують виїхати на тимчасово окуповану територію, після проведення фільтраційних заходів, із зазначенням сум неправомірної вигоди, та позначок щодо сплати. Крім того, за місцем мешкання затриманих вилучили 69 900 доларів, 7650 євро, 50 000 гривень, «чорнові» записи.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Проводяться подальші заходи для збору доказів та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

Шановні громадяни! Якщо Ви стали жертвою чи свідками вимагань на пунктах фільтрації, проходження фільтраційних заходів певними особами або транспортними засобами поза чергою – негайно повідомляйте на спецлінію «102».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України