У Чугуївському районі поліцейські викрили жінку, яка ошукувала громадян під приводом продажу товарів в соціальних мережах

Зловмисниця створила інтернет-магазин у соцмережі, де пропонувала одяг за цінами значно нижче ринкових. Вона отримувала гроші за замовлення, однак товар не відправляла. У такий спосіб вона ошукала близько 30 громадян і різних регіонів України. Сума збитку від шахрайських дій становить щонайменше 20 тисяч гривень.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України працівники поліції Чугуївського районного управління припинили протиправну діяльність жінки.

Зловмисницею виявились 25-річна мешканка Чугуєва. За місцем її мешкання правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили речові докази протиправної діяльності: мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, банківські картки та інше.

Встановлено, що жінка створила сторінку у соціальній мережі, де розміщували оголошення про продаж одягу. Товару у неї не було, але від покупців вона отримувала повну передплату на банківські картки, а після надходження коштів блокувала клієнтів та більше на зв’язок не виходила.

Правоохоронці встановили причетність фігурантки до 23 епізодів шахрайської схеми. Вирішується питання про оголошення їй про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Працівники поліції закликають громадян, які стали жертвами вказаного злочину, звертатися з заявами до Чугуївського районного управління поліції або за номером 102.

Відділ комунікації поліції Харківської області