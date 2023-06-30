На Миколаївщині до 8 років позбавлення волі засуджено ґвалтівника 15-річної дівчини
За підтримання публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури суд оголосив обвинувальний вирок 41-річному чоловіку за фактом зґвалтування 15-річної дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України).
Ювенальним прокурором у суді доведено, що у липні 2022 року зловмисник у господарському приміщенні свого домоволодіння із застосуванням фізичної сили зґвалтував дівчину.
29 червня 2023 року вироком Новобузького районного суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.
Засуджений перебуває під вартою.
Рішення суду не набрало законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.
Миколаївська обласна прокуратураTweet