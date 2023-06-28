Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори просили максимально можливе покарання ‒ довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області.

Досудове розслідування – Управління СБУ в Миколаївській області.

Офіс Генерального прокурора