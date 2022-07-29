Поліцейські розшукали зловмисника, який обікрав будинок мукачівця на пів мільйона гривень

Мукачівського районного управління розкрили крадіжку, вчинену з будинку місцевого жителя 17 липня цього року. Із заявою про злочин до правоохоронців звернувся господар, який розповів, що з помешкання зникли дороговартісні годинники, ювелірні вироби, грошові кошти в сумі 3 700 євро та документи.

Працівники поліції провели ретельний огляд місця події, опитали можливих очевидців та розпочали комплекс заходів для встановлення особи крадія.

За кілька днів вже було відомо, що до злочину причетний раніше судимий 32-річний житель Мукачівського району. За місцем проживання фігуранта, за силової підтримки бійців РПОП, поліцейські провели санкціонований судом обшук, під час якого вилучили частину крадених речей. Попередньо відомо, що іншу частину зловмисник здав у ломбард.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Фігурантові, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури, вже повідомлено про підозру.

Чоловікові за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області