Мешканець Одещини за розбещення дитини проведе за ґратами 6 років

Прокурори Березівської окружної прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно 39-річного мешканця Березівського району, обвинуваченого у розбещенні 4-річної дівчинки.

Вироком Березівського районного суду зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 156 КК України та засуджено до 6 років ув’язнення.

Доведено, що у червні поточного року чоловік шляхом обману заманив дитину до себе додому та вчинив розпусні дії стосовно неї.

Варто зазначити, що суд погодився з позицією прокурора та прийняв рішення щодо включення інформації про розбещувача до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури