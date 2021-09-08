Мешканець Одещини за розбещення дитини проведе за ґратами 6 років

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Прокурори Березівської окружної прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно 39-річного мешканця Березівського району,  обвинуваченого у розбещенні 4-річної дівчинки.

Вироком Березівського районного суду зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 156 КК України та засуджено до 6 років ув’язнення.

Доведено, що у червні поточного року чоловік шляхом обману заманив дитину до себе додому та вчинив розпусні дії стосовно неї.

Варто зазначити, що суд погодився з позицією прокурора та прийняв рішення щодо включення інформації про розбещувача до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури

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