В Тернопольской области учитель стал жертвой буллинга со стороны восьмиклассника

В дело вмешалась полиция.

В одной из школ Лановецкого района Тернопольской области учащийся восьмого класса настолько затравил учителя, что в дело пришлось вмешаться полиции.

Как сообщили ГОЛОВНОЙ в правоохранительном ведомстве, несовершеннолетний учащийся неоднократно срывал уроки, вел себя нагло и вызывающе, оскорбляя не только сверстников, но и учителя. Все жалобы дирекции и родителям оказались бесполезны. И потерпевшему педагогу пришлось заявить о буллинге в полицию.

Сотрудники ювенальной превенции, изучив обстоятельства происходящего, обнаружили в действиях школьника признаки буллинга. Согласно законодательству, наказание за это понесут родители несовершеннолетнего — или заплатят штраф в размере до 1700 гривен, или будут привлечены к общественным работам.