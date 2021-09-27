Мужчина получил ранения в результате взрыва во дворе дома в Донецкой области

В Донецкой области на частном дворе произошел взрыв.

Как сообщили в полиции, 44-летний мужчина получил многочисленные травмы, передает УНН.

Вчера, 26 сентября, в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с травмами различной степени тяжести. Житель села Комар пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Великой Новоселки и взрывотехники.

По словам пострадавшего известно, что несколько месяцев назад он нашел и принес домой неизвестный предмет, а вчера решил подключить его провода к электросети, после чего произошел взрыв.

В результате мужчина получил многочисленные травмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полицейские обнаружили и изъяли обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливается.

Предварительная правовая квалификация ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.