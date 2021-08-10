В Житомире водитель-отморозок лопатой разбил окна на первом этаже дома
Дебошир успел разбить четыре окна.
Водитель автобуса в одном из микрорайонов Житомира на рассвете подъехал к жилому дому, припарковался на тротуаре и пытался заехать на клумбу с цветами. Жители квартиры на первом этаже сделали ему замечание, из-за чего мужчина взбесился и стал бить лопатой по окнам.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Беспредел водителя микроавтобуса удалось снять на камеру смартфона соседям пострадавших жильцов, но мужчину это не остановило. В какой-то момент крики и угрозы вызвать полицию все же сделали свое дело. Дебошир сел в свое авто и уехал.
В свою очередь владельцы пострадавшей квартиры вызвали полицию. Правоохранители насчитали четыре разбитых окна.
«Личность мужчины, который разбил несколько окон, установлена. Это житель этого же микрорайона. На данный момент продолжаются следственные действия», — рассказала спикер полиции в Житомирской области Алла Ващенко.
По данному факту открыто уголовное производство за статьей 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. // УНИАНTweet