В Житомире водитель-отморозок лопатой разбил окна на первом этаже дома

Дебошир успел разбить четыре окна.

Водитель автобуса в одном из микрорайонов Житомира на рассвете подъехал к жилому дому, припарковался на тротуаре и пытался заехать на клумбу с цветами. Жители квартиры на первом этаже сделали ему замечание, из-за чего мужчина взбесился и стал бить лопатой по окнам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Беспредел водителя микроавтобуса удалось снять на камеру смартфона соседям пострадавших жильцов, но мужчину это не остановило. В какой-то момент крики и угрозы вызвать полицию все же сделали свое дело. Дебошир сел в свое авто и уехал.

В свою очередь владельцы пострадавшей квартиры вызвали полицию. Правоохранители насчитали четыре разбитых окна.

«Личность мужчины, который разбил несколько окон, установлена. Это житель этого же микрорайона. На данный момент продолжаются следственные действия», — рассказала спикер полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По данному факту открыто уголовное производство за статьей 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. // УНИАН