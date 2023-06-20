У Львові до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка, який убив 19-річну дівчину

За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова суд визнав 22-річного чоловіка винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у березні 2021 року засуджений жорстоко розправився зі своєю 19-річною дівчиною.

Для цього чоловік приїхав до Львова, де зняв в оренду квартиру та запросив потерпілу у гості.

Під час зустрічі між парою вкотре виник конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс понад двадцять ударів ножем у серце та груди потерпілої. Від отриманих травм остання померла на місці.

Для приховування вчинення злочину він продовжив оренду квартири ще на добу, та втік з місця злочину, забравши усі свої речі і знаряддя злочину.

Правоохоронці розшукали його та затримали.

Під час судового розгляду, попри визнання вини у скоєному, у вчиненому чоловік не розкаявся.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури