У Львові двоє псевдоволонтерів торгували автомобілями, ввезеними начебто для потреб ЗСУ

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом львів’янам у продажі товарів гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, схему організував відомий львівський художник, який долучився до волонтерського руху. Разом зі спільником та за посередництва водіїв, які займалися доставкою гуманітарної допомоги для ЗСУ та Нацгвардії, останні систематично ввозили на територію України автомобілі на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобілі оформлялися на адресу благодійного фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ.

Однак замість безоплатної передачі підрозділам ЗСУ вони підшукували покупців іномаркам з метою власного збагачення.

Задокументовано факт продажі підприємцями-волонтерами чотирьох автівок на загальну суму 20,7 тис доларів США, які вже були оплачені та мали передаватись безкоштовно як гумдопомога військовим.

В ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено докази протиправної діяльності.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним та накладення арешту на їх майно. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури