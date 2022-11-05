У Львові двоє студентів використали фейкову «Дію» у шахрайській схемі

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру двом студентам зі Львова за фактом підроблення документів, несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, замаху на шахрайство, шахрайства, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. ч.1, 3, 4 ст. 358, ч.1 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи неповнолітнім, на початку лютого цього року, замовив через інтернет-крамницю електронні сигарети. Внаслідок цього підозрюваний одержав дані продавця, після чого за допомогою свого смартфона та фейкової програми «Дія» підробив його електронний паспорт.

Після цього підозрюваний зробив відмову від покупки. Товар повернувся на поштове відділення. Одразу ж у це відділення, випереджаючи продавця, навідався фігурант та пред’явив у фейковій програмі «Дія» підроблений електронний паспорт та згенерований штрих-код. Працівник пошти віддав йому вказаний товар.

Згодом підозрюваний спробував реалізувати злочинну схему вдруге, залучивши 18-ти річного мешканця Тернопільської області. Після чого підозрюваних було викрито.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за матеріалами Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури