На Одещині правоохоронці викрили групу розповсюджувачів метадону

В ході обшуків за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили шприци та пакунки з наркотичними засобами, ваги, мобільні засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, гроші. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність шістьох жителів Біляївського району кілька місяців документували співробітники управління карного розшуку та відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції регіону під процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури № 3.

Комплексом проведених оперативно-розшукових заходів доведено, що двоє чоловіків та чотири жінки віком від 38-ми до 63-х років заробляли на наркозалежних, збуваючи їм метадон.

За місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили шприци та пакунки з наркотичними засобами, ваги, мобільні засоби зв’язку з клієнтами, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. В залежності від тяжкості скоєного їм загрожує від чотирьох до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Суду одна підозрювана чекатиме під цілодобовим домашнім арештом, чотирьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одній фігурантці запобіжний захід суд має обрати сьогодні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Відділ комунікації поліції Одеської області