Смертельна ДТП у Голосіївському районі столиці: поліція затримала позбавлену прав водійку (фото)

Внаслідок зіткнення двох автомобілей пасажир та водій «Тойоти» загинули. Інша учасниця автопригоди з місця події зникла, але її швидко розшукали поліцейські. Відомо, що водійка «Ауді» позбавлена права керування транспортними засобами. Розпочато три кримінальних провадження.

Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі столиці. Попередньо поліцейські встановили, що на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота».

Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події – водійку «Ауді», та з’ясували деталі правопорушення.

Встановлено, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто знаючи, що вона перебувала напідпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця події.

Як з’ясували поліцейські, у червні місяці цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху, а саме – керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння.

Столичні слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 286-1 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та за ч. 1 ст. 382 – невиконання судового рішення Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

34-річого чоловіка також затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ст. 287 Кримінального кодексу України – допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого

Наразі поліцейські продовжують встановлювати усі обставини та причини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва